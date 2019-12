Tombolata in "piena sicurezza": feste di giochi a casa del Prefetto Francesco Tagliente

Una tombolata in completa sicurezza. Il prefetto Francesco Tagliente, già capo della Polizia della Capitale, ha organizzato nella sua casa nella zona Nord della città un party natalizio al quale hanno preso parte altri autorevoli rappresentanti delle Forze dell’Ordine. La serata non è sfuggita all’attenzione del King dei paparazzi, Rino Barillari, che è riuscito a immortalare i presenti “impegnati” a districarsi, in una veste inedita, fra cartelle e bussolotti.



Fra i più partecipi il Questore “d’acciaio” di Terni, Roberto Massucci che accanto alla simpatica moglie Paola ha sfoderato una discreta fortuna soprattutto grazie a una cartella, che alla fine ha mostrato con orgoglio, grazie alla quale si è accaparrato uno dei tanti premi in palio. Una serata piacevole dove si è cercato di pensare il meno possibile al faticoso lavoro che ogni giorno impegna le forze dell’Ordine in particolare in una città come Roma. Ne hanno approfittato quindi per rilassarsi il dirigente del Commissariato Esquilino, Giuseppe Moschitta in compagnia della moglie Valentina e il responsabile del Commissariato Prati, Filiberto Mastrapasqua con la moglie Pina. Anche se i ben informati raccontano che fra un numero e l’altro il padrone di casa Francesco Tagliente, conosciuto anche per il suo “cuore d’oro”, abbia approfittato della circostanza fortemente conviviale per dispensare saggi consigli ai suoi colleghi più giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA