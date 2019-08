Roma, stasera la rievocazione del Miracolo della madonna della neve

Questa sera all'Esquilino, a partire dalle 21, ci sarà la rievocazione del «Miracolo della madonna della neve». Una tradizione giunta alla 36esima edizione in cui un manto di finta neve, fatta di schiuma, ricopre le cupole di a piazza Santa Maria Maggiore, in ricordo dell'evento miracoloso che, stando alla leggenda, diede il via alla costruzione della basilica nel 358 dopo Cristo.



E' prevista una serata tra musiche, canti, letture, giochi di suoni e spettacoli di luce, che accompagneranno l'attesa fino alla mezzanotte, quando i fiocchi di neve invaderanno la piazza trasformandola in una ovattata distesa bianca. Per garantire lo svolgimento dell'evento nel quadrante sono previste deviazioni e interdizioni temporanee al traffico.

