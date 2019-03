Alla festa per il Blow Dry Bar anche Dustin Hoffman e Sabrina Ferilli

Al party organizzato nel salotto glam dell’hotel deluxe di via Ludovisi appare perfino Dustin Hoffman. Incuriosito, si ferma ad osservare. Perché è davvero d’eccezione la folla di amici arrivati qui per Roberto D’Antonio e il suo Blow Dry Bar. Tra i primi ad abbracciarlo ecco Sabrina Ferilli, in elegante giacca lunga smoking, e poi Valeria Golino, in sobrio outfit di seta con cappotto grigio e tacchi argento. Isabella Ferrari, in chiodo black, chiacchiera con la deliziosa Clementina Montezemolo. Brindisi tra amiche per Matilde Brandi, Tosca D’Aquino, in modello animalier su cappotto di cammello. Paolo Conticini è in compagnia di un’amica mentre Bianca Berlinguer si siede accanto ad una raggiante Laura Morante. E tutti gli sguardi sono per i divertenti stiletti bianco e nero anni Trenta di Ilenia Pastorelli, su mini dress nero.



«Per ora mi concentro sul cinema - dice l’interprete di “Lo chiamavano Jeeg Robot” la televisione è per ora un pensiero strano e lontano». Elena Cucci si fa un selfie mentre vengono serviti colorati cocktail molto salutisti. E ancora viavai vip con Elisabetta Ferracini in giallo, Enrica Bonaccorti, Jas Gawronski, Carmen Russo con la piccola Maria, Francesca Reggiani, il regista Mario Martone, Eliana Miglio, Serena Dandini, Antonella Elia in nero, Paola Saluzzi e Livia Azzariti.

