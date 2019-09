“Sesso, droga, lavorare”: live show dello Stato Sociale

Ieri si è svolto un live writing. Non è un'applicazione per smartphone, ma il divertente live show ideato da Lo Stato Sociale alla libreria di via Appia, per presentare il nuovo libro Sesso, droga e lavorare, edito da Il Saggiatore e audiolibro per audible. In una sala affollata, tra chi stava seduto e chi ha trovato posto solo in piedi tra gli scaffali, i ragazzi di Bologna sono saliti sul palco senza nemmeno lasciare il tempo di farsi presentare e hanno iniziato subito a scherzare leggendo un brano: un capitolo sul protagonista Arturo che dopo la scuola si barcamena tra agenzie interinali, esami e amori. Senza tante cerimonie Alberto Albi Cazzola, Francesco Checco Draicchio, Lodovico Lodo Guenzi, Alberto Bebo Guidetti e Enrico Carrot Roberto hanno obbligato a salire sul palco tre fan per farsi raccontare le loro esperienze di vita: un ragazzo ha rivissuto davanti a tutti la sua prima volta in spiaggia. Non poteva mancare Federica, fan storica non vedente, li segue in ogni appuntamento. Tra una battuta e una copia autografata, le canzoni cantate a squarciagola dai presenti sono state Fare mattina, La musica non è una cosa seria e, come fuori programma ma su consiglio di uno dei ragazzi saliti sul palco, L'avvelenata di Guccini.

