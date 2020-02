Roma, l'amore per gli animali è uno show

Se gli animali potessero ricevere il dono della parola quali rivelazioni potrebbero farci? Enzo Salvi, insieme a Valentina Paoletti e Carlotta Rondana, è l’unico per ora che può tentare di scoprirlo avendo la possibilità di dialogare con loro almeno sul palco del teatro di via Tirso, dove proseguono con successo le repliche dello spettacolo “I love pets”. La fantasia può fare “miracoli” e in questo caso il protagonista della commedia riesce tranquillamente a conversare con il suo pappagallo Kikko, ma anche con pesci, tarantole, camaleonti. «Gi animali sono ovviamente doppiati ma - dichiara l’attore - io so che ci comprendono ed anche noi riusciamo ad interpretare il significato dei loro sguardi. E’ tutta una questione d’amore». E a pensarla nello stesso modo anche i numerosi ospiti tra i quali Gianni Ferreri, Franco Neri, le affascinanti Emy Bergamo e Giorgia Wurth. Tra gli amanti degli amici a quattro zampe, anche il duo comico Pablo e Pedro, insieme a Morgana Giovannetti con Martufello, Stefano Pantano con la sua inseparabile Lucia Fattori. Grande anche l’interesse delle associazioni di volontariato che hanno accolto l’invito dell’attore a salire sul palco per raccontare il proprio impegno per trasformare una serata a teatro anche in un atto di sensibilizzazione nei confronti degli animali meno fortunati.

