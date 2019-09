Roma, aneddoti e applausi nel ricordo di Scola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricordi illustri, folla di attori e tanti applausi, all'Isola del Cinema, per la proiezione del delizioso film La notte è piccola per noi: storia dedicata al grande cineasta Ettore Scola. Sfilano il regista della pellicola Gianfrancesco Lazotti, scortato dalla compagna Paola Buzzini, e parte del cast composto da Andrea Sartoretti, il figlio Tommaso Lazotti, Giselda Volodi, in total black, attrice di diverse fiction, Francesco Sisti, Valentina Maduli, in modello nero con polsini di strass, e il professor Alessandro Magri, nel ruolo del dottore. Tra i sedili dell'arena ecco Fabio Morici e Gianni Franco, in total white. L'emozionata Paola Scola, figlia di Scola e qui aiuto regista, saluta Giacomo Martini, distributore del film, ed è molto felice del titolo proposto, dedicato al mitico papà e interessante commedia corale.Girato all'interno di una balera, racconta le vicende di clienti e personaggi tra i più diversi che si intrecciano all'interno di una pista danzante. Ma prima che la magia abbia inizio, il direttore artistico, Giorgio Ginori, invita il regista a salire sul palco, insieme al cast, per raccontare il film al folto pubblico. L'appuntamento è anticipato da un aperitivo presso la vicina enoteca bordo Tevere, a cui prendono parte attori e amici presenti.