Roma, jet-set e cavalli al Foro Italico

Uno show dal respiro internazionale e la Formula 1 dell'equitazione mondiale protagonisti allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea al Foro Italico con le star del jumping in una competizione mozzafiato, che ha preso il via ieri e proseguirà fino a domenica, in occasione della sedicesima tappa del circuito adrenalinico che fa battere il cuore anche agli addicted della mondanità.



Tra riprese sul set e prove di scena in attesa della riapertura della stagione teatrale, volti noti del piccolo e grande schermo, molti dei quali abbronzatissimi perché appena rientrati dalle vacanze, non perdono l'appuntamento con il Longines Global Champions Tour. Amazzoni e cavalieri provenienti da tutto il mondo si sfidano in sella fino alla conquista del podio. Da Game of Thrones l'attore Tom Wlaschiha con il suo inconfondibile charme posa sorridente per i fotografi, così come Lidia Vitale, insieme a Gianfilippo Grasso e Arianna Veronesi, impegnatissima tra pellicole d'autore e serie tivù. Si aggirano al Foro Athina Roussel Onassis, nipote dell'armatore greco Aristotele, e Jessica Springsteen, figlia del Boss del rock Bruce, entrambe atlete con la passione per l'ippica e gli ostacoli. Mentre la giovane Asia Nuccetelli, senza mamma Antonella Mosetti, si prepara per il photocall. Ad aprire la quinta edizione capitolina della manifestazione l'assessore allo sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Capitale Daniele Frongia, accolto in mattinata dal fondatore e presidente del Global Champions Tour Jan Tops, dall'event director del circuito Marco Danese e dalla coordinatrice Eleonora Di Giuseppe. Il migliore degli italiani in campo è risultato il carabiniere scelto Filippo Bologni.



Ecco Alan Cappelli Goetz con Melissa Bartolini, le gemelle Silvia e Laura Squizzato, Pietro Delle Piane. I più grandi top riders sono approdati in città per una sfida che si sviluppa in team con la Global Champions League e singolarmente con il Global Champions Tour. Spettacoli e iniziative collaterali a ingresso libero per gli appassionati di equitazione e anche per i curiosi che desiderano divertirsi tra le tribune e il villaggio allestito appositamente al Foro Italico nella quattro giorni dedicata allo sport equestre. Non tardano la modella e attrice Desirée Popper con il suo Andrea Ferretti, Numa Palmer, Alessandra Ferrara, Rosy Greco e Lea Gasparoli, aspettando le delizie dello chef tre stelle Michelin Niko Romito. Atmosfera di festa, tra drink e selfie, nella Vip lounge a due passi dall'Olimpico per le celebrities dopo aver sfilato con i loro look glam come se fossero sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

