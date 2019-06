Rome Fashion Week, tutti in passerella: da Aida Yespica a Manuela Arcuri

Giochi couture e virtuosismi sartoriali. Preziosi ricami racchiusi in ore e ore di lavoro handmade alla Rome Fashion Week, la tre giorni dedicata al lusso, e aperta solo agli addetti ai lavori, con oltre 90 espositori e più di 250 collezioni nei 12mila metri quadrati del primo padiglione della Fiera di Roma. Non si sono lasciati intimorire dal caldo i 2mila buyer, provenienti da circa 40 paesi nel mondo, desiderosi di scoprire le novità e i trend 2020 per la sera e la cerimonia. «Un mercato, quello dell’Alta Moda - spiegano gli organizzatori di RFW 2019 Fabio Ridolfi ed Andrew Lookman - che non sembra subire flessioni ed è in continua evoluzione grazie alla creatività degli stilisti e alla caparbietà di imprenditori del settore». Ma l’Haute Couture è sogno, magia e seduzione. E dal fascino della moda si è lasciata sedurre “live” Barbata d’Urso, in un sofisticato completo tempestato da micro-paillettes argento, scortata dalla sicurezza e accolta da un variopinto bouquet di rose e peonie, omaggio del manager Luca Iannarone. Arriva per primo nello stand dell’imprenditore Paolo Vitale l’attore Massimo Boldi, in blu con cravatta arancio e occhiali da sole, che al fashion preferisce le splendide modelle con cui si diverte tra gag e battute.



La bellissima Aida Yespica, insieme al compagno Geppy Lama e fasciata da un sensuale abito a sirena sulle nuances del verde smeraldo in seta ricamata, sfila nell’area opposta del padiglione. Ospite dell’imprenditore Giuseppe Forino, Yespica chiude il défilé tra gli applausi degli ammiratori prima di tagliare la grande torta sulla passerella. «Non ci aspettavamo una simile affluenza- sottolineano entusiasti i patron Ridolfi e Lookman, che sono anche gli ideatori della kermesse dedicata alla sposa Rome Bridal Week - Aperta ai soli operatori del settore, questa manifestazione permette di vedere in anticipo le nuove collezioni del 2020. Ma non tutto quello che è esposto sarà, di fatto, messo in commercio, per via del vaglio dei tantissimi compratori internazionali che ogni anno si accreditano». Molti i volti noti allo stand di Vitale. Non tardano Manuela Arcuri, in lamé siderale, e la coppia Alex Belli e Delia Duran, con lei che sfoggia un minidress total black e dettagli gold. Anche per loro, rassegna sulle collezioni prima del cin cin e cadeaux floreali. Tra abbracci, foto e saluti di rito Georgia Viero, Andreea Duma e Miss Universe Italy Erica De Matteis, mentre l’immensa Sandra Milo sorride ai flash e si intrattiene nello stand di Bianca Brandi dove la musa di Federico Fellini è incantata dal potere glamour dell’Alta Moda.

