Serata magica con Aladin ​tra effetti scenici e sorprese d’autore

La magia delle mille e una notte d’Oriente al Teatro di via Merulana. Dopo “Peter Pan”, “Rapunzel” e “La regina di ghiaccio”, il regista Maurizio Colombi con “Aladin. Il musical geniale” accompagna il pubblico della première in un viaggio sul tappeto volante, incantando tra effetti scenici e sorprese d’autore gli appassionati dell’avventurosa fiaba che conquista ancora il cuore di grandi e piccoli. Lunga la fila all’ingresso. Il foyer è gremito e, prima di assistere al family show, gli ospiti del nutrito parterre ne approfittano per un aperitivo. Non perde l’appuntamento in diretta con lo spettacolo Lorella Cuccarini, preceduta da Giampiero Ingrassia insieme alle sue Veronica e Rebecca, e seguita da Enrico Brignano, che aspetta Flora Canto, Giorgio Borghetti, Rossella Brescia, Lella Bertinotti, Benedetta Mazza, Silvia Salemi, Claudio “Greg” Gregori con Nicoletta Fattibene.



Flash e sorrisi, chiacchiere al photocall per Milena Miconi, Graziano Scarabicchi, Alda D’Eusanio e Antonella Elia, Angela Melillo, Carolina Rey con Roberto Cipullo.

Sul palco il giovane Leonardo Cecchi, che ha recitato in “Alex & Co.” di Disney Channel, è il birbante ladruncolo che si innamora della bella principessa Jasmine, interpretata da Emanuela Rei, già protagonista della serie pop per teenager “Maggie & Bianca Fashion Friends”. Ben 24 i cambi di scena curati da Alessandro Chiti, un cast formato da 20 attori, cantanti, ballerini, e due Geni. Nella rivisitazione narrativa di Colombi, prodotta Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Viola Produzioni, si balla con le coreografie in stile Bollywood di Rita Pivano. Sergio Friscia è il comico “Genio dell’anello” che con le sue buffe gag regala infinite risate agli spettatori in sala, mentre Umberto Noto è il “Genio della lampada”.

C’è la scimmietta ammaestrata Coco (Raffaella Alterio), paura in platea con Maurizio Semeraro nei panni del cattivissimo Jafar. Arrivano, fra i tantissimi, Arturo Brachetti, la neo-sposa Stefania Orlando con il marito Simone Gianlorenzi, Fabio Canino, Marco Travaglio, Monica Setta con la figlia Gaia, Benedetta Rinaldi in dolce attesa e consorte, Sebastiano Somma, Federica Balestra. Posti riservati per Luca Angeletti, Angelo Longoni ed Eleonora Ivone, Laura Contardi, Antonio Catania. E, ancora, nella ricca lista degli ospiti, Giuseppe Di Tommaso, Roberta Beta, Vania Della Bidia con Marco Di Buono, Daniela Terreri e Claudia Cirilli, Carlo Longari con Simona Branchetti. Si apre il sipario, tripudio di luci e colori. Dalle poltrone applausi da standing ovation nel finale.

