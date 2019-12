Scenografia e costume tra le righe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È nata una stella, la versione online della rivista di scenografia e costume voluta da scenografi, costumisti e arredatori. In tanti hanno testimoniato la loro presenza alla serata di presentazione Villa Borghese come Italo Moscati, Michele Mirabella, Neri Parenti, il presidente della Fondazione Tirelli Dino Trappetti, Caterina D'Amico, Andrea Viotti, il costumista di Ozpetek Alessandro Lai e lo scenografo Tonino Zera che ha vinto il David per La Pazza gioia. Un emozionato Carlo Poggioli, costumista di Paolo Sorrentino ha evidenziato come la rivista voglia «far conoscere anche ai non addetti ai lavori il contributo indispensabile che i mestieri del cinema, come quelli del teatro e della tv, danno in ogni opera creativa; mestieri che senza Franco e Piero non sarebbero come li conosciamo». Il magazine, nato da un'idea di Lorenzo Baraldi, storico fondatore dell'associazione, con Alida Cappellini e Giovanni Licheri, è stato creato per far conoscere all'estero, il prezioso lavoro dei protagonisti del dietro le quinte: professionisti i cui nomi sono spesso legati a produzioni cinematografiche, teatrali e televisive nazionali e internazionali. Ad aprire questo numero speciale un omaggio a Piero Tosi e Franco Zeffirelli, scomparsi nel 2019.