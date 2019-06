La Dolce Vita di Rino Barillari a caccia di star

La Vita è più Dolce con gli amici. The King of Paparazzi Rino Barillari mette in mostra fino al 31 agosto al Designer Outlet McArthurGlen di Castel Romano immagini iconiche in bianco e nero della sua spericolata carriera. E per festeggiare il Re, adorato dal maestro Federico Fellini, e le sue foto d’autore cult, spesso rubate ai grandi divi della Hollywood sul Tevere, i volti noti a lui affezionati non hanno perso l’appuntamento per festeggiarlo e sono accorsi all’opening dell’esposizione 40 scatti della mia Dolce Vita. Ecco una spumeggiante Sandra Milo, che abbraccia e bacia il King sotto l’occhio attento della moglie Antonella. Arrivano, scortati da Paola Comin, Paolo Conticini e la bella Vanessa Gravina, seguiti da Sabrina Marciano, dalle gemelle Silvia e Laura Squizzato e Livio Beshir. I giri di perle e i foulard indossati dalle ragazze di piazza di Spagna, gli occhialoni scuri e l’eleganza dei tubini, descritti nei testi di Antonella Piperno. I bei tempi di “Vacanze romane” con l’icona di stile Audrey Hepburn e il glamour sotto le stelle a via Veneto con Grace Kelly e Ava Gardner.



Senza dimenticare le star nostrane come Anna Magnani, Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia Cardinale e Raffaella Carrà. Ci sono i registi Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli, il prefetto Francesco Tagliente, l’assessore allo sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti, Agostino Vitolo dell’Arma dei Carabinieri, Pietro Lepore, presidente dell’associazione via Veneto, don Felice Riva, Massimiliano Greggi. «È bellissimo essere qui, anche la moda è cambiata. Ricordo ancora quando negli anni ‘60 un cappotto veniva tramandato da padre in figlio. Oggi è vintage. Mia madre conservava i calzini per i più piccoli», confida Barillari, che aggiunge «alle 18 la luce a via Condotti era perfetta per fotografare. All’ora del tè la gente guardava con stupore attori e attrici che passeggiavano nel cuore della città ed erano tutti contenti perché non c’era chi rompeva le scatole con gli smartphone per un selfie». Non tardano i fashion influencer Nilufar Addati, Andrea Melchiorre e Giulia Latini. «Siamo orgogliosi di questo progetto - spiega Enrico Biancato, centre manager di Castel Romano Designer Outlet - ancora oggi ci sono tracce evidenti dello stile della Dolce Vita nelle nostre vetrine». Brindisi per Rino che, nella serata dedicata al collega Pietro Coccia, scomparso di recente, viene paparazzato da divo e vince l’ideale premio come migliore attore protagonista di quel film che è la sua vita.

