Cinecittà e lo spirito Ribelle

Applausi e mise da sera a Cinecittà per l'anteprima nazionale dell'action movie Ribelle 2, ovvero il secondo capitolo della vorticosa saga di Victor De Palma, di Mirko Alivernini: regista, interprete e autore dell'opera. Sala gremitissima di pubblico e giovani per la presentazione della pellicola, girata tutta con la macchina fotografica Reflex. Elegantissimo, siede il cast formato, tra gli altri, da Giulio Dicorato, Luciana Frazzetto, Andrea Sasso e la bionda Anita Tafra. Al cospetto di oltre duecentocinquanta invitati, nella sala Federico Fellini la serata si apre con l'arrivo degli attori principali accompagnati da un'auto blu fino al red carpet: ecco Fulvia Patrizia Oliveri, straordinaria attrice che interpreta una misteriosa e potente responsabile dei servizi segreti, e Noemi Esposito, giovane e promettente star nel ruolo di Nika, clamorosa ed insospettabile sorella di De Palma. Prima della proiezione, ampio spazio per il conduttore della serata, Fortunato Bellavita, che introduce gli attori supportato da uno scoppiettante Enio Drovandi. Poi sul grande schermo prendono vita inseguimenti, sparatorie e suspense senza fine. E in sala sono davvero tutti con il fiato sospeso.