Rey e Caprioglio, signore Margutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marina Rei in sandali alla schiava e total black e Debora Caprioglio, in elegante lungo nero dal look smoking, prendono posto lungo le poltroncine blu collocate in piena via Margutta. Va in scena la ventiduesima edizione dell’evento “ModArt”: serata ricca di arte e spettacolo con il conferimento del prestigioso “” ideato da Giovanni Morabito e con ben 17 anni all’attivo. Omaggio vinto in passato da tanti nomi noti tra cui Vittoria Belvedere, Carlo Verdone e Mara Venier e con un presidente onorario come il regista Gabriele Salvatores. L’happening, presentato dall’affascinante Valeria Oppenheimer, in lungo peplo color cipria, prevede omaggi ma anche fashion. Oltre a Rei e Caprioglio ricevono il premio la comica Francesca Reggiani, in giacca gessata, Massimo Wertmuller per il teatro, per la moda Pinella Passaro, per arte e istituzioni Gloria Bellelli, per l’imprenditoria Liliana Fratini Passi e per il giornalismo Marco Travaglio. L’articolata scaletta prevede i QuattrOtto dance company con alcune performance di strada e Marcello Montalbano e Francesco Vaccarino alle prese con la creazione di una statica dedicata all’acqua, origine del nome della celebre strada. Apprezzati gli abiti proposti sull’esclusiva catwalk di una delle più importanti vie del centro: appaiono ampi e lunghi modelli argentati e bianchi da cerimonia, e diversi dai toni pastello.