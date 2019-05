Racconti di primavera l’happening è di moda

Tempo di moda e di bellezza. La bella stagione fatica a decollare, ma l’altro pomeriggio è arrivata in città con Daniela Gallo Ricci in tutto il suo tripudio di colori. Tessuti naturali, filati preziosi per raccontare la primavera e l’estate con una sfilata in un noto locale di via Col di Lana, diventato per qualche ora un intimo atelier in cui ammirare gli abiti - indossati dalla modella Pavlina Holubova - e parlare di moda tra bollicine e assaggi gourmet. Nuove creazioni ma anche un nuovo progetto, quello del sito e-commerce dell’azienda.



«Un modo per arrivare davvero a tutti» ha spiegato Gallo Ricci, che fa di natura e tradizione le sue muse. La ricerca di filati e materiali di eccellenza, l’utilizzo di telai e macchine artigianali nella lavorazione, ma soprattutto la possibilità di personalizzare ogni particolare, rendono i suoi capi unici. Tra le clienti più affezionate, che non potevano mancare all’appuntamento, Eleonora Puglia - accompagnata dal fidanzato, l’attore spagnolo Iago Garcia al quale è legata da tre anni - e l’attrice Ottavia Fusco. Inseparabili Annalisa Arena - giovane protagonista del film ‘Notti magiche’ di Virzì - Giovanna Rei e Mavina Graziani, che si sono divertite a consigliarsi l’abito giusto. Infine ecco anche Pippo Franco ed Eleonora Braun.

