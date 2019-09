Quella notte al profumo di Londra

Un aperitivo profumato sui tetti di Roma. È quello andato in scena ieri sera nella rooftop Sky Blu Terrace di uno degli hotel più prestigiosi della Capitale. Accolti dal direttore Massimiliano Perversi numerosi ospiti hanno preso parte al party organizzato dal noto marchio di profumi inglesi. “Be Curious” è stato il mantra della serata, dal nome del divertente test che ha delineato l’attitudine e il profilo di ogni ospite associandolo a cinque diverse personalità, tra le quali il mistico, l’edonista o l’intellettuale. Propria questa ultima caratteristica ha accomunato le due giovani attrici Alexia Turchi e Valentina Melis che si sono divertite a giocare con le essenze cercando quelle più adatte alla loro personalità. L’atmosfera del roof garden è stata resa ancora più suggestiva dalle candele profumate collocate a bordo piscina e negli angoli strategici della terrazza che hanno illuminato di luce calda l’atmosfera e hanno riempito l’aria di essenze pregiate. Particolarmente inebriata dai profumi sprigionati anche l’attrice Lavinia Andolina mentre Luca Paniconi, Gianmarco Vettori e Roberto Oliveri, impegnati in questi giorni in teatro e come protagonisti di fiction tv, hanno preferito degustare i cocktail preparati ad hoc dal bartender dell’hotel, Massimiliano Flecchia.

