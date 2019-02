Il Teatro Brancaccio in versione rock con la musica dei Queen

Un teatro Brancaccio in versione rock, ieri sera, per la prima di “We Will Rock You”, il musical con i più grandi successi dei Queen, in scena fino a domenica prossima 3 marzo. Tanti gli appassionati del mitico gruppo rock inglese che non sono voluti mancare alla prima dello spettacolo che si presenta con una nuovissima produzione concepita appositamente per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts. Accolti dal padrone di casa Alessandro Longobardi, ecco arrivare la splendida Lorella Cuccarini, con un pantalone nero e giacca colorata, in compagnia del fratello Roberto. In attesa che lo show inizi, attendono nel foyer i cantautori Niccolò Fabi e Massimo di Cataldo. La protagonista di Romeo e Giulietta, Giulia Luzi, si precipita in sala in attesa che lei stessa diventi protagonista della scena nella prossima riedizione del dramma shakespeariano.



L’attore Giulio Corso, già protagonista di tanti acclamati musical come Grease e Rapunzel, ed ora in tv anche nella fortunata serie “Il Paradiso delle Signore”, non vede l’ora che lo spettacolo inizi per scatenare il suo talento magari ballando sulle note di qualche grande successo della band di Freddie Mercury. Spasmodica attesa che contagia anche Donatella Pandimiglio, Eleonora Ivone, Davide Calabrese e Elena Di Cioccio. Finalmente le luci si spengono, lasciando che ad accendersi siano le note sprigionate da un cast completamente rinnovato e sapientemente diretto da Lawrence Olivier Award. A fine serata l’adrenalina è a mille mentre sale l’emozione nel poter assistere a tanti grandi capolavori musicali.



Ultimo aggiornamento: 09:58

