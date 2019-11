Quando l'amore è una commedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un inno alla complicità femminile e alla forza delle donne: sul palcoscenico, ma anche fuori»: emozionata, dal suo camerino, Patrizia Pellegrino commenta il team tutto al femminile (ad eccezione di Ascanio Pacelli) con cui ha calcato ieri sera le scene del teatro in via Monte Zebio per la prima romana dello spettacolo Ricette d'Amore.Le fa eco Matilde Brandi, in fermento prima che si aprano le quinte: «in questa commedia si ride molto, e ridere fa bene al cuore; oltre che colleghe siamo amiche nella vita». La pièce, che ha debuttato a Velletri, vede in scena protagoniste anche Federica Cifola e Samanta Togni, per una dinamica e frizzante commedia che mette a confronto il singolo uomo con varie sfaccettature dell'universo femminile.Eros condito dalla passione la buona cucina, fil rouge dello spettacolo scritto da Cinzia Berni e diretto da Diego Ruiz. Nel parterre de roi ci sono poltroncine riservate per Beppe Convertini, Katia Pedrotti, Tosca D'Aquino, Giancarlo Magalli, Greg, Samuel Peron, Ninni Pingitore, Laura Lattuada, Stefania Orlando, Raffaella Camarda, Fabiola Sciabbarrasi. Tra gli invitati attesi alla serata figurano inoltre Vania Della Bidia, Pietro Genuardi, il coreografo Giampiero Gencarelli, Daniela Terreri, Tiziano Scarabicchi, Manuela Villa, Danilo Brugia, Graziella Pera.