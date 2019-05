Progetti di cuore per il Bambino Gesù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emozioni e progetti. Così Mariella Enoc, presidente dell’, ieri al Circolo Magistrati della Corte dei Conti ha ripercorso la straordinaria storia dell’ospedale, che ha compiuto 150 anni. «L’ospedale vanta una ricerca scientifica avanzatissima, ottiene risultati enormi nella neuropsichiatria e nella riabilitazione e porta avanti collaborazioni con stati come la Cina, la Cambogia, il Kazakistan». Tra i nuovi progetti la creazione di un Istituto dei tumori e dei trapianti, che già ha un numero per raccogliere fondi il 45535. «Negli ultimi tempi è aumentato - racconta la presidente - il numero dei ricercatori, apprezzati recentemente anche dal presidente della repubblica Mattarella». L’incontro si è concluso con un appello del presidente dei Circoli storici Maurizio Romeo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla forza dell’ospedale pediatrico: «Noi lo sosteniamo con il “progetto autismo”». Applausi da Massimiliano Atelli, presidente Circolo Magistrati. E ieri nella Biblioteca del Senato è stato presentato il libro fotografico “Iran. Il labirinto dell’immaginazione” della duchessa Maria Luisa Gaetani D’Aragona. Una fatica letteraria che ha avuto anche un encomiabile risvolto sociale. Il ricavato della vendita del libro è stato destinato all’ospedale Bambino Gesù.