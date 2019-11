Il premio Oscar Gianni Quaranta festeggiato a piazza Farnese

Celebrità a piazza Farnese. A Palazzo del Gallo si festeggia il Premio Oscar Gianni Quaranta, in total black, e sua moglie Giuliana, in blusa rossa. Motivo: il suo nuovo trionfo nell'Oman con la splendida rappresentazione della Carmen. A celebrare il grande scenografo, sotto un originale albero di Natale formato da tanti orsetti di peluche, arrivano il regista Eugenio Cappuccio al fianco della manager Barbara Francesconi, in elegante abito dai disegni geometrici sui toni del verde.



Appare Franco Nero, sempre affascinante, e poi l'attore Damiano Caltagirone. Si affaccia la bellissima Zeudi Araya. E ancora brindano al genio italiano, apprezzato in tutto il mondo, anche Jinny Steffan e la regista Lola Pagnani. Sguardi di ammirazione per la bionda e sexy modella Dana Ferrara, in lungo outfit di paillettes rosa con profondo scollo, appena tornata da Los Angeles. La salutano la produttrice Mirca Viola con Enzo Gallo e le manager Claudia Cianfrocca e Cristina Puccio. Il marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovine e Patrizia Brandimarte, padroni di casa, scartano prelibatezze dolci e salate mentre fa il suo ingresso Leopoldo Mastelloni, con calda sciarpa gialla.

Si prosegue fino a tardi a parlare di cinema con la Brandimarte, press agent, per l'occasione avvolta in un lungo spolverino grigio con fiori bianchi nei capelli. Si accenna al suo prossimo evento charity a favore dei bimbi oncologici. E il brindisi è a mezzanotte sul famoso slargo romano.

