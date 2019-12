Un coraggio da premio: è la forza delle donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Party al femminile nel segno della solidarietà. Si celebra “Women for Women against violence – Premio Camomilla”, che unisce due grandi temi del mondo in rosa: la violenza di genere e quella del tumore al seno, con l’obiettivo di sostenere anche l’associazione Salvamamme e il progetto “Valigia di Salvataggio”, per rispondere alle richieste delle tante donne in fuga, vittime di violenza. A fare da padroni di casa Paolo Catarinozzi e Giovanni Di Stefano con la presidente del Consorzio Umanitas e responsabile comunicazione Salvamamme, Donatella Gimigliano, e la presidente dell’associazione, Grazia Passeri. Ospite d’onore Valeria Grasso, collaboratrice di giustizia. Ecco le attrici Anna Marcello, Loredana Cannata, Antonietta Angelucci e Maria Rosaria Omaggio. Il conduttore dell’evento Livio Beshir, Daniela Martani, Gianclaudio Caretta, premiato per il corto “Il giorno più bello”, l’autore Rai Luca Giudice, Cinzia Leone, Antonio Pascotto, Simona Branchetti.