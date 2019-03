Premio Anita Ekberg, la festa è in maschera. Ecco chi c'era

Giù la maschera per i vincitori della V edizione del Premio Anita Ekberg. Mentre i 150 ospiti sono arrivati al charity gala sfoggiando sfarzosi costumi in tema “Re, regine, favorite e cinema in festa”, i premiati erano in abiti eleganti bon ton. Nel salone del palazzo nobiliare di piazza Colonna la sempreverde Barbara Bouchet, Beppe Convertini con il suo libro dedicato all’emergenza bimbi in Siria, Giovanna Rei in lungo verde mela. Ecco Corrado Calabrò, Antonella Ponziani, Nadia Bengala, monsignor Luigi Casolini, Biancamaria Lucibelli Caringi, la stilista Eleonora Altamore con un vestito intarsiato di vere maschere veneziane, Paolo Pazzaglia.



Il ballo ha un risvolto di solidarietà, con la riffa benefica per i progetti del Rotary International e della Fondazione Sant’Elena Imperatrice, per la ristrutturazione di vari orfanotrofi in Sri Lanka. L’evento, presentato da Camilla Nata, è organizzato dall’associazione L’Alba del Terzo Millennio insieme al Rotary Club Roma Aniene presieduto da Chiara Zamboni. Tripudio di travestimenti che rievocano il film La Favorita, gli sfarzi delle Mille e una Notte, l’antica Roma. Cena placèe sullo scenario mozzafiato della Colonna di Marco Aurelio, balli evocativi dei film e, per finire in stile Grande Bellezza, danze scatenate fino a notte fonda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA