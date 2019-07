Le piscine come i salotti dell'estate

Si potrebbe aggiungere un altro capitolo all'eterna diatriba fra Roma Sud e Roma Nord e si dovrebbe intitolare mare contro piscina. I primi, infatti, per fare un bagno preferiscono recarsi nelle vicine località balneari come Ostia o Fregene, mentre i secondi optano per un tuffo in piscina senza allontanarsi troppo da casa. Senza dubbio le vasche dei circoli o degli hotel più prestigiosi sono i posti frequentati dai tanti personaggi del mondo dello spettacolo che, prima di fare armi e bagagli per qualche spiaggia tropicale o di prendere il largo sopra qualche barca lontana da occhi indiscreti, ne approfittano per rinfrescarsi durante le calde giornate di fine luglio. Al Circolo Emanuele Tornaboni, per esempio, ogni giorno è possibile incontrare tanti vip che si stendono a bordo piscina per prendere la tintarella romana. Daniele Pecci, Jimmy Ghione, Natalie Caldonazzo, Hoara Borselli, Guendelina Tavassi, Daniela Poggi, Carolina Marconi è lungo l'elenco di vip che si ritagliano uno spazio fra gli impegni di lavoro per recarsi nel prestigioso circolo anche solo per gustarsi un aperitivo o scambiare due chiacchiere.



È di qualche giorno, fa, invece una festa al Circolo sul Tevere che ha visto scatenarsi oltre mille giovani under 35 della Roma Bene. Un White party dai ritmi sfrenati a bordo piscina dove all'interno galleggiava un'ospite inconsueta: una barca, esattamente un quattro di coppia usato dai canottieri del Circolo, mentre sulle acque del Tevere compariva il riflesso di un 100 gigantesco in onore dell'anno del Centenario festeggiato dal Circolo storico della Capitale. Fra gli Hotel il più ben frequentato è senza dubbio a Monte Mario. Qui sono di casa Fiorello e l'attore del momento Alessandro Borghi che vengono presi per la gola dai piatti esclusivi dallo chef Fabio Boschero e dai dolci preparati da Dario Nuti. Durante le torride giornate di Altaroma, poi, sono state tante le modelle che, invitate dal pr Barbara Manto, fra una sfilata e l'altra si sono recate nell'esclusiva location di Monte Mario mettendo in mostra curve da capogiro.



Anche l'affascinante attrice colombiana Nathalie Rapti Gomez ama fare delle salutari nuotate nelle fredde acque di una piscina, mentre nel centro di Roma amano incontrarsi per gustarsi un aperitivo preparato ad hoc dal barman Lorenzo Politano, l'affascinate Antonella Attili e giovani attori emergenti come Federico Le Pera o Luca Paniconi. Eliana Miglio sceglie le piscine da 50 metri per il suo paddle. C'è, infine chi come Max Giusti che unisce il dovere al piacere. Lui, infatti, il bagno in piscina se lo fa direttamente nel suo Circolo alla Pisana. Come dire: se il vip non va in piscina, la piscina va dal vip.

