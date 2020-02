Con i Pinguini un accenno di concerto da rockstar

Nella sala stracolma della libreria di via Appia Nuova basta che qualcuno accenni le prime due strofe per far partire il coro: «In un mondo di John e di Paul, io sono Ringo Starr». Bagno di folla per la band del momento, i Pinguini Tattici Nucleari, freschi di terzo posto al Festival di Sanremo. Nello store del quartiere Furio Camillo, il sestetto guidato da Riccardo Zanotti, ha incontrato i fan e firmato le copie del loro nuovo disco “Fuori dall’Hype” che, al suo interno presenta anche nuove versioni di canzoni già pubblicate e le inedite “Bergamo” e “Ridere”. In fila per abbracciare i propri idoli non ci sono solo under 30, ma un pubblico di tutte le età: dai bambini che scoppiano in lacrime davanti ai loro beniamini, fino ai papà e alle mamme che accennano timidamente al coro di “Lake Washington Boulevard”. «I nostri figli sono fan dei Pinguini da prima che andassero a Sanremo, noi invece li abbiamo sentiti per al prima volta proprio su quel palco – dicono alcuni genitori in coda per il firmacopie – Da allora ci siamo appassionati anche noi, e ovviamente abbiamo preso i biglietti per il loro prossimo concerto del 6 marzo a Roma».

