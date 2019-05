Piazza di Siena senza carosello ma è record: oltre 65mila spettatori al concorso ippico

Una settimana ricca di appuntamenti, vip e record di affluenza per l'87esimo concorso ippico di Piazza di Siena, con ben 65.000 spettatori: un 25% in più rispetto allo scorso anno. E di questi, il 30% sono stati stranieri. Neanche il maltempo ha fermato gli appassionati dell'equitazione. A parte il consueto Carosello, annullato per la pioggia, la manifestazione ha registrato una fitta agenda di competizioni di prima grandezza. Italia al quinto posto.

E con una presenza eccellente che non prendeva parte alla kermesse dal 2006: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è fermato fino allo scenografico passaggio delle Frecce Tricolori. E poi il Rolex Gran Premio Roma, con un montepremi di 400.000 mila euro, vinto ieri pomeriggio dall'israeliano Daniel Bulmann. Quinto l'aviere Luca Marziani, romano di adozione e campione in carica di salto ostacoli. Una nota di colore: a sostenere i dodici azzurri in campo si sono presentati numerosi esponenti della mondanità romana, ospiti di Simona Agnes e del marito Pierluca Impronta. Tra questi Gigi Marzullo, Franco e Sandra Carraro, il direttore generale della Rai Alberto Matassino, il conduttore del Tg1 Alberto Matano, la Cda Rai Beatrice Coletti, Bruno e Augusta Vespa.

A vincere è stato per la prima volta Bluman, 29enne nato a Medellin, in Colombia, nazione per la quale ha disputato due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016). Piazza d'onore per l'irlandese Cian O'Connor. Due azzurri a ridosso dei migliori: Giulia Martinengo Marquet, quinta con Elzas, e l'aviere capo e campione italiano in carica di salto ostacoli Luca Marziani, sesto con Tokyo du Soleil. Tra i molti nomi noti che come sempre hanno affollato in questi giorni gli esclusivi spalti il grande Bruce Springsteen, arrivato con la moglie Patty per applaudire le prodezze della figlia Jessica. E poi l'eterea Marisela Federici, anima di diverse colazioni glam bordo campo. «Il nostro obiettivo - spiega l'event director Diego Nepi Molineris - era riportare Piazza di Siena ai livelli del passato. Vogliamo riportare l'equitazione nel cuore di Roma e dell'Italia e che sempre di più Piazza di Siena si connetta al patrimonio artistico e culturale della Città Eterna. Il prossimo anno contiamo di ripetere la sfilata dei cavalieri del Polo a via Condotti e ribadire la partnership con la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Un altro obiettivo sarà far arrivare l'area commerciale del concorso fino alla terrazza del Pincio».

E c'è stata anche una Piazza di Siena per i bambini: lo Junior Camp che ha messo a disposizione diverse attività educative e di svago e ha coinvolto oltre 5mila bambini. Dopo il bilancio sulla partecipazione, quello dei numeri economico-finanziari: i ricavi generati dall'evento sono pari a 3,8 milioni di euro, con un +10% rispetto all'anno scorso. Anche l'impatto mediatico ha messo in mostra performance in netta crescita.

