Con Peter Pan tutte le star diventano "bambini": red carpet al Sistina col sogno di volare

Peter Pan è a Roma. Seconda stella a destra e poi dritto fino a via Sistina, l’Isola che non c’è non è mai stata così a portata di mano. Il tour italiano di “ Peter Pan forever - Il Musical” fa tappa nella Capitale e porta sul palco dello storico teatro del centro, a due passi da piazza Barberini, Carlotta Sibilla, nei panni dell’eterno bambino Peter, Martha Rossi in quelli di Wendy, Emiliano Geppetti che interpreta il temibile Capitan Uncino accompagnato dall’inseparabile Spugna, alias Jacopo Pelliccia. A dirigere la ciurma Maurizio Colombi con le musiche di Edoardo Bennato a dare la carica, da ‘Il rock di Capitano Uncino’ a ‘La fata’ e ‘Viva la mamma’.



Il musical, in scena fino a giovedì 18 aprile, fa rivivere il mito nato dalla mente di James Matthew Barrie nel 1911, capace ancora oggi di emozionare grandi e piccini toccando temi sempre attuali e riuscendo a sdrammatizzare anche i personaggi più negativi, descritti in chiave comica. Platea vip (e junior) ieri sera alla premiére romana: incantata da Peter la piccola Giulia tra la mamma Serena Autieri e il papà Enrico Griselli, come Carol, la figlia di Fanny Cadeo, ma sognanti e divertiti anche i più grandi Alda D’Eusanio, Gloria Guida, Michele La Ginestra, Lillo con la moglie Tiziana Etruschi, Gianluca Mech, Alberto Matano, l’attrice Giuditta Saltarini e in prima fila il produttore Gianmario Longoni, Laura Squizzato. Applausi e risate, quelle che sbriciolandosi danno vita alle fate.

