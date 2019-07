Persefone, omaggio al teatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti in scena, ma stavolta per un premio. Un omaggio al teatro e ai suoi protagonisti portatori sani di emozioni che, in un modo o nell'altro, fanno riflettere, ridere o sognare. E ieri sera nella suggestiva cornice de Le Terrazze Teatro Festival, l' unica kermesse comica capitolina di questa calda estate, diretta da Achille Mellini, ha preso vita il Premio Persefone Omnibus, ideato da Francesco Bellomo. Un riconoscimento ambito, che ha anche la sua versione invernale, in grado di sottolineare il talento di quegli artisti che durante l'anno si sono particolarmente distinti con i loro spettacoli ed hanno infiammato le platee. Diverse le sezioni, introdotte dallo stesso Bellomo affiancato sul palco dalla bellissima Claudia Tosoni, che hanno assegnato la preziosa statuetta agli applauditissimi Pablo e Pedro, Enzo Salvi, Barbara Foria, per la sezione Comicus. Per il sociale Sebastiano Lo Monaco, per la commedia Pino Strabioli e Debora Caprioglio. Il riconoscimento alla carriera è andato ad Anna Malvica Per il musical: Giulio Corso, Vera Dragone, Martha Rossi. Un vero trionfo poi per lo spettacolo Aggiungi un posto a tavola che ha commosso il pubblico con i ricordi di Gianluca Guidi e dell' emozionato Enzo Garinei, sempre garbato ed ironico, per il quale tutti si sono alzati in piedi per una meritata standing ovation.