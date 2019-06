Folla di fan e brindisi per la “Pellicola d'Oro”, il premio per le maestranze delle fiction

Tutti pazzi per le serie tv. C’è sempre più attenzione - e qualità - intorno alle fiction televisive, che se fino a qualche anno fa erano spesso e volentieri considerate produzioni di serie B, oggi accolgono i nomi più importanti del cinema. A loro, ma soprattutto al dietro le quinte, è dedicato il premio Pellicola d’Oro, che apre la porta alla serialità italiana. Dopo il successo della IX Edizione del Premio Cinema, lo scorso mese, la nota manifestazione ritorna in scena per premiare stavolta le maestranze e l’artigianato delle serie televisive.



Ieri sera nello storico teatro di via Monte Zebio, nel quartiere Prati, la prima edizione, nata grazie alla tenacia e alla passione del suo ideatore, lo scenografo e regista Enzo De Camillis, per portare alla ribalta i mestieri del set, dai tecnici agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene. Un premio per tutti quei professionisti che lavorano dietro la macchina da presa e si nascondono nei titoli di coda, perlopiù sconosciuti al pubblico, ma fondamentali per la realizzazione di un film. Al timone della serata Stefano Masciarelli, mentre sul palco si sono alternati gli addetti ai lavori accolti da meritati e infaticabili applausi. Incetta di premi per ‘Medici - The Magnificent’ - serie tv anglo-italiana in onda su Rai 1, alla sua seconda stagione - e grande successo anche per ‘Ultimo - Caccia ai Narcos’, in onda a dicembre su Canale 5 con Raoul Bova, un capitano dei Carabinieri infiltrato nei cartelli della droga messicani.

Tanti i volti noti della tv e del cinema presenti all’esordio di questo unico premio dedicato alla categoria. In platea, tra le prime file, ecco Enrico Lo Verso, reduce dall’avventura a Ballando con le stelle, Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia, l’attrice Tiziana Buldini, accompagnata dal marito, e il produttore Riccardo Tozzi, poi ancora il regista Stefano Reali, Ottavia Fusco Squitieri e i giovani attori Valeria Flore e Alessandro Parrello. Premi Speciali alla regista Cinzia Th Torrini e a Marina Tagliaferri, volto storico della soap ‘Un posto al sole’, mentre a ritirare il premio come Miglior Attore e Migliore Attrice una coppia di grandi amici, Giorgio Tirabassi per la straordinaria interpretazione di Libero Grassi nella miniserie Liberi sognatori e Claudia Pandolfi per ‘E’ arrivata la felicità 2’, serie tv Rai in cui ha recitato accanto a Claudio Santamaria. Una serata calorosa, per restare in tema con le temperature di questi giorni, auspicio di un gran futuro per la Pellicola d’Oro versione fiction. La prima edizione di una lunga serie.



