Il giallorosso Pellegrini e la moglie al white party del manager

Una festa da mille luci in una notte. Una villa incantevole sopra le pendici di Monte Mario con piscina illuminata da centinaia di candele, ha fatto da scenario al party esclusivo per i primi quaranta anni dell’Imprenditore Antonio Brosio. Ad organizzare la serata ci ha pensato la compagna, nonchè wedding planner dei vip, Eva Presutti. Tutti i dettagli curati nei minimi particolari e gli ospiti invitati a presentarsi in total white. Fra questi il nuovo Capitano in pectore della Roma, Lorenzo Pellegrini - in compagnia della raggiante moglie Veronica in dolce attesa – e l’ex ballerina di Amici, Sabrina Ghio. Fra uno champagne ordinato spingendo un bottone, le dolce melodie di un violinista e l’esibizione di un mago decisamente stravagante, la serata è trascorsa veloce fino al fatidico taglio della torta. Un momento che ha emozionato il festeggiato, stretto da un caloroso abbraccio della mamma Rosalba e travolto dall’affetto dei parenti e degli amici . Scena ammirata anche dal presidente della Lazio Lotito arrivato proprio sul più bello. La festa è continuata fino alle due di notte quando le luci si sono spente e negli invitati è rimasto solo il ricordo di un evento e di una location davvero unici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA