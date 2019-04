Dolci, fiori e “brividi” per un weekend festivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon cibo, tanta cioccolata, buona compagnia, e la natura come sfondo. Il fine settimana allungato per le festività diventa l’occasione per provare un mix di emozioni. Se domenica gli appassionati di fiori possono scoprire finalmente il nuovo Roseto comunale, con il suo trionfo di profumi e colori ai piedi dell’Aventino (dalle 8.30 alle 19.30), è lungo le rotte dell’Appia Antica che si trova conforto anche per i palati. Nel cuore del Parco di Tor Fiscale, domenica si può approfittare di un pranzetto nel verde e lunedì di pasquetta pic-nic, archeothè e biscotti fatti in casa al Casale del Fiscale. Al parco dell’antico Acquedotto, domenica e lunedì apre Agri & Bio Country Food il gusto della scampagnata, area attrezzata dedicata alle degustazioni di prodotti agricoli e biologici. Chi cerca il divertimento da kolossal può esplorare da oggi, e per tutte le festività, la nuova offerta del Rainbow MagicLand a Valmontone, tra la nuova Area Giungla Tonga e i nuovi spettacoli interni come il Musical Aladin, la street animation, un circuito con vere jeep per piccoli esploratori che potranno prendere il patentino. E sempre a Valmontone, sorpresa all’Outlet per lunedì di Pasquetta, quando la piazza si trasformerà in una ballroom a cielo aperta tutta dedicata alla musica Hip hop grazie a Dance Out, spettacolo e talent show dedicato alla musica urbana made in Usa. Da oggi, poi, inaugura Baubeach, la spiaggia per cani ecofriendly di Maccarese: anche i padroncini possono festeggiare il ponte pasquale al mare in compagnia del proprio compagno a quattro zampe.