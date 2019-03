Pasitos e salsa: la febbre "latina" contagia i ragazzi, boom di iscrizioni alle scuole di ballo

A ritmo di salsa e bachata: un vero antidoto contro la depressione. Quella del ballo, cubano e portoricano, è una febbre scoppiata ormai da anni che continua a conquistare i giovanissimi, e non solo. Un mix di ingredienti, energia, colore, sensualità, concentrati nei diversi stili, senza trascurare il grande potenziale di socializzazione che questo fenomeno crea senza distinzione di età. L'evoluzione della salsa ha avuto un crescendo un po' ovunque in Italia al punto che negli ultimi anni i corsi nelle scuole, tenuti da qualificati professionisti, sono più che raddoppiati a Roma.

Antistress e scacciapensieri, un vero e proprio rimedio naturale che travolge e coinvolge dispensando allegria allo stato puro. La conferma del livello di gradimento e dei consensi raggiunti da questa disciplina arriva anche grazie ai dati diffusi dalla FIDS, la Federazione Italiana di Danza Sportiva, che ha effettuato una serie di interviste ascoltando il parere di alcuni allievi praticanti, che hanno espresso le loro sensazioni ed emozioni e l'entusiasmo provato ad ogni lezione gara o kermesse da Testaccio, a San Giovanni fino al Portuense e alla Nomentana. Non è un caso se la sua diffusione ha permesso a numerosi artisti di raggiungere la notorietà e balzare in vetta alle classifiche discografiche mondiali.

Un pasitos dietro l'altro e il regno della salsa è pronto a spalancare le sue porte, in coppia o in gruppo, proprio come è accaduto, qualche sera fa, nel suggestivo spazio di archeologia industriale Le Formiche Lab. Una serata magica, popolata dai più grandi artisti internazionali, diretta da Angelo Rito, l'artista italiano che si esibisce nei locali di Broadway e nei teatri delle metropoli più importanti. Al grido di What is Salsa? centinaia di appassionati si sono dati appuntamento per vivere una nightlife esplosiva. Sorridente e pronto a dare il benvenuto l'organizzatore Matteo Miccio, che saluta il puntualissimo Simone Di Pasquale, da subito protagonista di selfie con vivaci ammiratrici. Brindisi di rito per le celebrity Rafael Hernandez, Damaris Hechavarria, Eguert Isasi, Yoel Herrera, Yoandy Villaurrutia. E, mentre i componenti della Ritual Musiciants si preparano con i loro strumenti per colorare di note live l'atmosfera, a scendere in pista i campioni mondiali di salsa, ovvero gli italiani Di Marzo Brothers. E gran finale tra sguardi, complicità ed emozionanti sfide a suon di autentica passione.



