Il party comincia in "bellezza": cocktail esclusivo per le celebrità dello showbiz

Parata di stelle all’insegna della bellezza per l’ opening di un rinnovato e noto wellness concept store in via Flaminia, nel quartiere della movida capitolina a due passi da Ponte Milvio. L’altra sera, in un luogo storico dalle atmosfere magiche, cocktail party esclusivo dove non sono mancati, fra arte e design, molti volti noti dello showbiz e celebrities, tra cui Claudia Gerini, arrivata con la figlia, e Sabrina Impacciatore, che si ferma ad ammirare il restyling della location.



Non tardano Benedetta Mazza, Adriana Volpe, Lidia Vitale e il suo cagnolino, Angela Melillo, che guarda gli ultimi oufit di tendenza esposti. Sono passate davanti al photocall per gli scatti di rito l’attrice Kiara Tomaselli, Flavia Vento, Irene Capuano, Roberta Beta e Veronica Maccarone, moglie di Kaspar Capparoni. Si sono lasciati coinvolgere dal dj set a tutto sound di Lady Coco, fra bollicine, cin cin e prelibatezze, gli attori Francesco Stella, Daniele De Martino, il costumista Premio David di Donatello Massimo Cantini Parrini, Tania Paganoni, il designer Italo Marseglia con il fashion producer e regista Rossano Giuppa, la modella Giulia Gallo, lo sportivo Roberto Baronio, il dg di Altaroma Adriano Franchi, Ludovico Palla, già volto della trasmissione “Selfie- Le cose cambiano” di Canale 5, accolti dalla padrona di casa Ilaria Colantoni insieme ad Ezia Baronio.



Modelle e body painting, tra stucchi e affreschi pittorici, acconciature estrose e look da Marie Antoinette, che ricordano il film del 2006 di Sofia Coppola, con un fascino rock e contemporaneo. Performance live e tableau vivant delle mannequin davanti allo specchio per i tantissimi ospiti. «Un nuovo modo di pensare al wellness in un’esperienza multisensoriale ed immersiva a 360 gradi, per prendersi cura di sé, staccando finalmente la spina dalla frenetica routine quotidiana in un ambiente confortevole e rilassante, adatto per rigenerare corpo e mente. Un luogo che sorge a Villa Brasini e dedicato a tutti coloro che desiderano concedersi un momento di intenso relax», spiega entusiasta Colantoni, in long dress tempestato di paillettes sulle nuance del rosa.

