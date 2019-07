Con medici e cantanti è un incontro di cuore

Tempo d’estate, tempo di feste. Non si contano i party all’interno dei circoli storici capitolini. Davvero glam e importante quello del Tennis Club Parioli, dedicato al progetto “Tutti abbiamo un cuore” e fortemente voluto da Marco Pulsoni e dal cardiologo Ettore Squillace Greco, creatori del gruppo d’eccellenza in cardiologia “Centro Cuore ed Aritmie”. Team coinvolto nella prevenzione cardiovascolare dell’infarto miocardico e della morte improvvisa nei giovani atleti. Il musicista Gianni Dell’Orso mette il cappello all’evento con la onlus dedicata al figlio Massimo.



Accolti dal presidente del sodalizio Paolo Cerasi, rispondono all’invito di Adriana Biondi, Sara Ricci, in tubino blu, Francesca Forti e Raffaella Macchia. Un affascinante Giulio Berruti, in camicia di lino bianco, chiacchiera con una bella sconosciuta. Prende posto Elena Vaccarella. La dj Isa Iaquinta seleziona magiche note per sognare. La splendida Paola Turci in blu elettrico. Viene servito il goloso menù a base di cartoccetto vegetale in tempura e coppette con indivia e avocado. C’è Luigi Valerio Sant’Andrea, commissario infrastrutture Mondiali Cortina 2021. Tra un saluto e l’altro Luca Capuano, in impeccabile completo grigio chiaro, posa con Désirée Colapietro Petrini. Tutta di giallo, con giacca di jeans e sandali capresi, la conduttrice Livia Azzariti. E si fa tardi a rimirar le stelle e a ballare.

Ultimo aggiornamento: 14:29

