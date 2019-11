Il party ora si fa sui bus in giro per Roma: in tanti scelgono la festa “on the road”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non hanno alcuna intenzione di rimanere immobili in un parcheggio o in un deposito di periferia. Per loro non esistono le lunghe attese alla fermata. Non c’è bisogno di comprare un biglietto per salire a bordo e divertirsi in una frizzante atmosfera di festa, godendo della bellezza del centro storico in un tour dedicato ai nottambuli e a chi ama il brio degli happening in movimento. I party bus sono ormai la tendenza che fa impazzire teenager e adulti nella Capitale. Diverse le compagnie con driver che consentono di trascorrere in modo esclusivo una piacevole serata a due o in gruppo sull’autobus a noleggio. Tra dj set, playlist a tutto ritmo e selezioni musicali che spaziano dalla disco anni ’80 all’house, fino al rock’n’roll e alle nostalgiche sonorità del pop made in Italy.Il trend non è ovviamente italiano e arriva dai paesi anglofoni, ma è molto diffuso anche in altre città dello Stivale come Milano. E ai romani le occasioni per celebrare una ricorrenza on the road, avvolti da fasci di luci al neon all’interno del bus British style, non mancano di certo. In vista del fatidico giorno del “sì”, c’è chi preferisce la festa ambulante per l’addio al nubilato o al celibato. In alcuni casi, Lap dance e striptease prima di mettere la fede al dito e concedersi gli ultimi attimi di libertà da single fra drink, food e psichedelici effetti speciali. Chi vuole rendere indimenticabile il proprio compleanno, e sono in particolare i nuovi diciottenni a farlo per ricordare il traguardo della maggiore età, sceglie di organizzare un evento effervescente con i compagni di classe dove l’invito è un ticket da obliterare per entrare. Così non ci si può sbagliare e l’imbucato di turno non sarà gradito ma non verrà multato. I romantici adorano viaggiare con la fantasia e i sogni diventano desideri di coppia da vivere per strada.Ecco, quindi, cuori gonfiabili che riproducono Minnie e Topolino nell’allestimento della cena sul gigante a quattro ruote, che si trasforma in una stanza da favola per lui e lei.Camerieri in smoking, a completa disposizione dei piccioncini, accolgono ogni esigenza dettata dall’amour e uno chef accontenta i palati più raffinati con prelibatezze preparate al momento in un angolo dei veicolo. Il clima si fa ancora più poetico se si pensa ad un dinner show tra i sedili: concerto dal vivo di violinisti che suonano davanti alla tavola imbandita e decorata da fiori profumati, riproponendo le canzoni del primo appuntamento che riportano alla memoria di chi è totally in love l’incontro della dolce metà. Sound e voglia di nightlife, invece, per gli ex studenti che hanno appena conseguito la laurea e, dopo lodi e allori, decidono di movimentare il tradizionale appuntamento festaiolo andando in giro per Roma, dal Gianicolo al Colosseo. Bollicine, Instagram stories, lezioni di allegria per ospiti e parenti da parte dei neo-dottori.