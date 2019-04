Party con vista sul Pantheon: una serata da "mille e un vip"

La poesia della primavera in una notte romana d’aprile, ma al freddo. Poi la vista mozzafiato sul Pantheon dalla terrazza di un luxury hotel nel cuore della Capitale e prelibatezze per palati raffinati. Sono questi gli ingredienti del party alternative-rock che ha visto la partecipazione di tanti volti del piccolo e grande schermo, tra birre bionde con un packaging dal design contemporaneo e rinnovato, per celebrare tutto il buono dell’italianità e il gusto inconfondibile del made in Italy.



Fotografi in postazione per la festa all’insegna della musica d’autore dove ad animare l’evento ci ha pensato il rapper Ghemon, al secolo Giovanni Luca Picariello, che reduce dal successo sanremese ha portato sul palco una selezione di brani del suo repertorio decorata con l’immancabile hit “Rose viola”. «È un piacere partecipare ad un’iniziativa che sostiene i giovani talenti e la musica italiana indipendente. Supportare i sognatori e chi segue le proprie ambizioni, dando loro voce, è una dimostrazione di coraggio, lungimiranza e forza», spiega sorridente l’artista. Sfilata di stelle sull’ideale tappeto rosso che conduce al rooftop, con luci soffuse a creare un’atmosfera magica già dalle prime ore del tramonto.



Tra gli invitati Maria Pia Calzone con la designer Paola Spinetti e le regine dello swing Ladyvette che indossano un top tempestato di paillettes, Benedetta Mazza e Paolo Bernardini, Roberto Ciufoli e Gabriella Carlucci, Giulia Gallo. In lista all’happening esclusivo Carolina Rey e Roberto Cipullo, Ludovica Martino con Luca Grispini e il dg di Altaroma Adriano Franchi, mentre si attendono il regista e sceneggiatore Daniele Luchetti con l’attrice Elena Bouryka, Cristina Pelliccia e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Ariadna Romero.



All’evento en plein air, degustazioni e gourmandise firmate dallo chef Gino Sorbillo, famoso per aver reso la pizza ambasciatrice italiana nel mondo e che presto aprirà un nuovo locale a Miami. Cocktail che hanno fatto la storia della mixology, come lo Spritz e il Negroni, rivisitati per l’occasione con la birra dal bartender di fama internazionale Federico Riezzo, noto per l’arte dei drink a Londra e Dublino. Dj set con Erica Menei delle She Made, sorrisi e live music fino alle ore piccole al party in terrazza.



Applausi per la performance canora di Ghemon, selfie e foto ricordo per i social. Qualcuno si cimenta con un live per la propria pagina Instagram, attirando così l’attenzione dei follower attraverso le stories. Altri non rinunciano alle delizie fra le cinquanta sfumature di pizza, desiderata dai più golosi che aspettano in fila indiana il turno per l’assaggio. Infiniti brindisi alla grande bellezza di Roma.

