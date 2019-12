Se la gioia delle feste passa al mercatino

Nel cuore di Trastevere un nuovo spazio polifuzionale fa il pieno di vip. A via delle Mantellate, dove una volta c’era lo studio di Mario Schifano, party natalizio con pezzi da collezione. Incantano le note tecno-pop selezionate dalla stilosa cantante liberiana Karima2G, in gonna turchese su blusa grigio argento e tanti strass al posto delle sopracciglia. Si aprono ai numerosi ospiti le variegate sale illuminate da candelabri. L’aristo-creativa Ginevra Odescalchi, in mini di paillettes chiare su blusa bianca, mette a posto il suo stand al second piano. Ecco Yvonne Sciò, Benedetta Lucherini e Gaia Franchetti, in spolverino etnico. Passa Elisa Fuksas in cappotto nero con maglia logata.



Arrivano Alan Cappelli Goetz, in cappotto scuro, e poi Saverio Ferragina. L’artista Tommaso Fagioli indica i suoi teschi oracolari e li espone in piedi su un tavolo, assieme ad altre opere. Olivia Mariotti accoglie la fascinosa Cecile Leroy, figlia di Philippe Leroy, in trench beige molto francese. Total white per la gallerista Pepi Marchetti Franchi. E ancora Joanne e Dominic Bergamin, in gonna geometrica, e poi Diana Lunetta, manager di moda, l’artista Alberto Di Fabio e Lupo Lanzara. Tutti interessati alla due giorni di shopping natalizio, che si conclude oggi, all’insegna della ricerca artigianale, sostenibilità, arte e innovazione. Gli spazi su diversi livelli si trasformano in un pop up market con Camilla Alibrandi, Alessio de Navasques e Celeste Oliphant. Una vera e propria festa che invade anche la piccola strada. All’interno in mostra borse, bottoni, modelli etnici, particolari gonne e una serie di teschi animali laccati con una speciale miscela di colori pastello. E poi Coloriage: progetto inclusivo e solidale con coloratissimi capi per bambini e una selezione per la casa e accessori, il cui ricavato contribuirà all’apertura di una scuola di moda gratuita per formare inoccupati, migranti e richiedenti asilo. Perché Natale è anche questo.

