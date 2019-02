Party in via Margutta: note glam per una festa di stile

Party di allori sportivi e ugole d’oro, quello in scena a via Margutta. Una “Red carpet night” che promette faville a partire dalla guest star canora: Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017 e con una grande propensione per la lirica. Nei moderni spazi dell’happening, tutti luci soffuse e musica lounge, ad accogliere ci sono i padroni di casa Emanuele e Pietro Tornaboni, accompagnati dalle rispettive dolci compagne, Alexia Canestrari e Simona Seccaroni. Posti prenotati per la naufraga Demetra Hampton ma anche per Samantha de Grenet, Myriam Fecchi, Guendalina Tavassi e Jimmy Ghione. Clou della serata: gli oscar sportivi su cui spicca quello conquistato dall’attrice Pamela Villoresi, per aver attraversato con successo lo Stretto di Messina.



Lei, canottiera doc, e’ felicissima del riconoscimento. Tra le centinaia di ospiti che viavia affollano il ritrovo, si riconoscono il manager Marco Arrivabene con la fascinosa moglie Caterina Perniciaro. Sfavilla Sofia Bruscoli, in corto outfit arancione e bianco, in piedi dalle sette del mattino ma fresca come una rosa. ”Non mi fermo mai, devo avere sempre energie fresche”, commenta dal suo metro e ottanta di altezza. Poi tutti gli occhi si indirizzano verso la giovane guest star. “Sono appena tornato da un tour mondiale - dice un garbatissimo Licitra, con la divertente inflessione sicula - e sto lavorando al mio primo album. All’estero la musica italiana e’ molto amata e per questo, dopo la vittoria, ho preso subito il volo”. Poi il cantante prende in mano, per scherzo, vari Oscar. E il sogno si fa forse più vicino. E arriva Stefano Meloccaro, che presenta la serata. Si parla di sport mentre vengono serviti a braccio golosi sfizi salati a base di gorgonzola e marmellata di fichi. L’attore Domenico Fortunato appare con la bella amica Giada Giraldi. Un po’ più tardi fa il suo ingresso Manuela Arcuri, ed è subito evento glam. La diva, in compagnia del personal trainer Luigi Pratesi, sfoggia un mini dress nero con strass applicati e sexy stivali al ginocchio. Ed è davvero pioggia di flash. Sfilano tanti abiti fiorati e mise da sera con rilfessi. Massimo Ciavarro sfoggia un chiodo in pelle molto cool, ed è sempre bellissimo e corteggiato. Abito lungo e floreale per Fanny Cadeo, ancora una volta dai toni romantici. Per gli invitati, foto ricordo. C’è anche la giovane attrice Benedetta Gargari. E si prosegue con il dinner, sempre servito a braccio, a base di golosi gnocchi e ravioli. Cappottone bianco e nero per il vincitore di Tale e quale show, Antonio Mezzancella, con la sua conturbante Giorgia. E poi via al concerto show.

Ultimo aggiornamento: 10:55

