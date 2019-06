Elementi d’Oriente, un party di gusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cibo che passione. I primi ad arrivare in un affollato locale di via Palermo sono Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli e poi le giovanissime e bellissime attrici Margherita Tiesi, in abito giallo, Valentina Melis, Lavinia Andolina, Alexia Turchi e subito dopo Giordana Faggiano, Gabriel Montesi. Appare la coppia Rock formata da Simona Tabasco con il fidanzato Rodrigo D’ Erasmo, degli Afterhours, che saluta Claudia Zanella con il fidanzato Luigi Cesolini, Elena Russo, Elisabetta Cavalotti, impegnata sul nuovo set di Carlo Verdone. Arrivano in moto Michela Andreozzi e Max Vado. E lo struscio glam prosegue con gli attori e conduttori Pino Strabioli, Roberto Ciufoli e Brenno Placido. Lo scrittore avvocato Riccardo La Cognata con l’avvocato Francesca Montone, socialite e imprenditori come Adriano Franchi, Ceo di Altaroma, Lavinia Snyder Branca, Francesca Ferrone e la produttrice Gabria Cipullo. Dinner informale nel nuovo luminoso ristorante ispirato ai quattro elementi. Il giovane imprenditore Roberto Langellotti accoglie gli ospiti che sorseggiano vino campano. Applausi per lo chef Maurilio Araujo che prepara ben golose dieci portate. Sfilano dai fagiolini di soia lessati e salati alle pepite di pollo, accompagnato da salsa ponzu piccante. E la notte si fa piccola.