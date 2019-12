Party funky a Trastevere per un cinema d'autore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7607. Sembra un illogico conto alla rovescia in attesa del 2020, invece è il numero iconico della collecting di Artisti presieduta da Cinzia Mascoli che, con quella cifra simbolica stampata sulle t-shirt, in un noto live club nel cuore di Trastevere fa baldoria per festeggiare il Natale, pensando già ai progetti futuri. Come La palestra degli attori, nata da un'idea di Elio Germano, tra i fondatori di Artisti 7607. All'happening, accolti dai padroni di casa Luca Carinci e Imelda Lapardhaja, tanti i volti noti che, fra brindisi e cocktail si lasciano coinvolgere dal sound del dj Davide Lanzuisi, in arte Easy Land. La bella Daniela Virgilio posa per i flash, seguita da Gloria Radulescu, Francesca Del Fa, Ilaria Rossi, Giulia Petrungaro. E il party diventa Il paradiso delle signore. In pista Alessandro Bernardini e Lallo Porcacchia, Alessio Boni, Pivio e Carmen Giardina, Cinzia Susino con Pina Bellano, Alessandro D'Ambrosi, Paolo Sassanelli e Marit Nissen, Jacopo Olmo Antinori, Edoardo Purgatori e Alessandro Sardelli. Ecco le regine dello swing Ladyvette. Intanto Josafat Vagni chiacchiera con Adamo Dionisi e Lele Vannoli. Non tardano Matteo Nicoletta e Francesca Luce Cardinale. Note house e funky fino a tardi.