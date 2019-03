Green carpet per l'ecologia

Be Cool Be Green. Questa la parola d'ordine. Villa Wolkonsky si tinge di verde. Verdi finestre, lampade, candele e tavolate. Verde la mission. Il Vice Ambasciatore di Gran Bretagna Ken O'Flaherty accoglie centocinquanta invitati al party ecologico a sostegno della campagna M'illumino di meno indetta dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radiodue. Verde è il menù che grazie allo chef Dario Pizzetti è composto da prodotti a Km 0 e di riciclo: un trionfo di lievi bucce di patate fritte che sono andate a ruba e di gustosi crostini fatti con i bordi dei toast. Più ricchissime ricette con verdure come ingrediente principe. Sale e saloni. Foto della Regina. Divani e arazzi. Sullo sfondo un giardino con un celebre orto. Buffet e flash che immortalano tra cornici color prato. Verde? Of corse anche il nuovissimo cocktail Green Tonic, supervisionato per l'occasione dal maggiordomo, ossia butler Stefano Cassandra con Roberto Placidi. Ma il segnale importante viene dalla campagna dell'ambasciata britannica, lo racconta il Vice Capo Missione O'Flaherty: «Benvenuti a questa serata speciale, ringrazio Caterpillar e Fabio Canino per essere qui e aver ideato questa iniziativa. Noi siamo in perfetta sintonia.



Entro il prossimo marzo dai nostri uffici romani saranno bandite tutte le plastiche monouso. In linea con quanto deciso dal Ministero degli Esteri britannico: ha stabilito che entro il 2020 nelle sue sedi diplomatiche in giro per il mondo questi materiali dovranno sparire. L'obiettivo è sprecare di meno e ridurre più possibile la fine della vita delle cose. Il nostro gruppo Think Green sta lavorando in proposito. Sono in sala rappresentanti di New World in Green, li riconoscete dai foulard gialli. Vi possono raccontare come trovare nuovi comportamenti. I cambiamenti si fanno con piccoli gesti quotidiani, brindiamo a essere più green e illuminarci di meno». Tra i presenti il Vice Ambasciatore di Gran Bretagna presso la Santa Sede Joanne Cappa-Gunduz, Chara Papaditriou dell'ambasciata greca, rappresentanti di molte sedi diplomatiche. Professori come Prem Xalxo che viene dall'India e insegna Ecologia alla Cattolica. Oggi, giornata di M'illumino di meno, le luci dell'ambasciata di Gran Bretagna a Porta Pia si spegneranno per alcune ore per sensibilizzare i cittadini e invitarli a fare scelte energetiche meno dispendiose. Il cocktail continua, si beve prosecco con menta, si mangiano prelibatezze ecologicamente corrette. E la serata è come sempre un grande successo. Il Green impera è Cool e insegna la sobrietà.

Ultimo aggiornamento: 09:28

