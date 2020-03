Quando i costumi danno spettacolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ciak, Si Moda”: quando il cinema fa tendenza. Alla scoperta degli outfit più celebri del mondo della celluloide fra installazioni, video e performance. Più di quattrocento ospiti, tra cui giornalisti, influencer e celebrities, raggiungono l’happening ideato dagli studenti del corso di specializzazione Ied Roma in Event management, pressoUna mostra retrospettiva nel cuore diper raccontare il rapporto fra moda e movies. Diversi i personaggi del mondo dello showbiz arrivati per ammirare ricercati capi vintage ispirati agli, dal dopoguerra ad oggi. Da quello bianco con la gonna a ruota di Marilyn Monroe in “Quando la moglie è in vacanza”, del 1955, al tubino nero disegnato da Givenchy per Audrey Hepburn, in “Colazione da Tiffany”. E ancora il giubbotto G-1 dell’aeronautica militare USA, indossato da Tom Cruise in Top Gun e diventato un trend fra i giovani dalla fine degli anni Ottanta. E poi occhi puntati sull’abito originale indossato da Anna Magnani in “Risate di gioia” di Monicelli, del 1960, concesso dalla Maison Gattinoni. Un racconto in cui sono gli abiti i veri protagonisti di stanze e pareti, con spazi interamente dedicati ad installazioni creative di capispalla e cappelli. Tra i primi ad affacciarsi Sara Ricci, in giacca lurex su blusa nera, divertita dal gioco di copricapi. E ancora il costumista Massimo Cantini Parrini, gli attori Irene Antonucci, in ampia e lunga gonna a balze, Valentina Corti, in tubino nero con riflessi rossi, Gianmarco Bellumori e Holly Irgen, in total black. Ma anche Beatrice Messa e Gabriele Granito.Un continuo gioco di richiami con al centro il lavoro di stilisti e costumisti. Figure specializzate della sartoria cinematografica e non che il team organizzativo ha deciso di intervistare creando un archivio inedito di documentari, proiettati in esclusiva. Stefano Dominella, i costumisti Nicoletta Ercole e Cantini Parrini, le storiche della moda Sofia Gnoli e Bonizza Giordani Aragno: questi i protagonisti glam dei video realizzati. Ultime, ma non in ordine di importanza, le performance ispirate agli indimenticabili “Dirty dancing”, “Chicago” e “Pulp fiction”, degli artisti Giorgia Iannaccone, Loris Mercurio, Claudia Belliscioni, Chiara Santarelli e Ruben Cozzolino. L’intrattenimento è a cura dalla platinata Costantina Busignani, in una burrosa versione alla Marilyn. Poi cocktail per brindare allo stile.