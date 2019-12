Show cooking e arte a casa delle pricipesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principesse Maria Pia e Giacinta Ruspoli per la prima volta aprono le porte di Palazzo Ruspoli ad un evento privato e accolgono gli ospiti della festa di Natale più glamour della Capitale con il debutto di Natale a Palazzo. Un evento organizzato Lea Gasparoli, in cui la passione per le bollicine e per le eccellenze enogastronomiche ha trovato una stretta connessione con l'arte. Gli chef e i pastry chef si sono esibiti in uno sweet show cooking realizzando live panettoni e dolci decorati e cake design, vere opere d'arte che hanno deliziato il palato e la vista dei numerosi ospiti della residenza. A fine serata sono stati omaggiati dal maestro Marco Marciani di miniature realizzate live dall'artista, mentre l'opera principale, una tela 2 metri per 1 metro, dipinta ad olio è stata sorteggiata e vinta da un importante manager. Non sono mancati i regali di Natale per gli altri ospiti: la designer Giovanna Mandarano ha omaggiato alle signore pashmine e gioielli della sua maison. Tra i doni, bottiglie di Champagne omaggiate da Giulio Sciamanna e anche forniture di acqua e di olio. L'evento si è protratto fino a tarda notte tra bollicine francesi e note di violino di Marta Cosaro accompagnata dal dj Ivan Cap. Tra gli ospiti, Anna Fendi.