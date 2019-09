Palazzo Farnese svela tradizione e segreti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Farnese, è la più bella ambasciata del mondo, ha detto tre anni fa Roberto Benigni accorso negli storici saloni romani per ritirare il Globo d'oro. Applausi a non finire e unanimità di consensi. Ieri è stato possibile visitare l'ambasciata di Francia che ha aperto i portoni per le Giornate Europee del Patrimonio. Si sono potuti vedere al piano nobile, il Salone di Ercole, la Sala dei Fasti farnesiani, la Galleria dei Carracci, al secondo piano la biblioteca dell'Ecole française de Rome, e tutto quanto l'edificio offre di splendido. Per gli appassionati di cultura è ripreso il grande ciclo de I dialoghi di Palazzo Farnese che ha proposto alla presenza dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, un incontro-scambio eccezionale tra gli storici Gilles Pécout, Stéphane Van Damme e Andrea Zorzi sul tema Insegnare la storia in Francia e in Italia. Si è parlato di quell'eccezionale vocazione che hanno le due nazioni amiche nel trasmettere appunto gli avvenimenti del passato e si è detto della loro comune tradizione umanistica. All'inizio dello stesso pomeriggio è stata presentata la manifestazione Les rendez-vous de l'Histoire de Blois 2019, il più grande festival europeo di Storia. Questa 22esima edizione vede come protagonista l'Italia, che ha nel 2019 un'eco mondiale per via delle celebrazioni leonardesche. Il Festival (dal 3 al 13 ottobre) accoglierà 45mila appassionati intorno a più di 600 eventi. Ma per approfondire la conoscenza del Palazzo, alla cui bellezza ha contribuito il genio di Michelangelo, ecco anche un libro con la cura e la prefazione dell'ambasciatore Maurizio Serra, diplomatico che ha prestato servizio a Berlino, Mosca, Londra, Parigi e Ginevra, ha ricoperto prestigiosi incarichi alla Farnesina e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Il volume già edito in italia e che esce ora in Francia si chiama Au Palace Farnese. Souvenirs d'une ambassade a Rome (1938-1940), è di André François-Poncet e rappresenta una importante testimonianza di un diplomatico e un Capo Missione nella Capitale in un momento delicatissimo delle vicende mondiali. Succede in settimana: martedì si terrà, alle 19,00, a La Casa Argentina il concerto della cantante argentina Noelia Gareca, una delle più note voci del folclore femenino jujeno. Giovedì 26, nelle sale dell'IILA si presenta il libro Karcha Balut. L'ultimo sciamano di Gherardo La Francesca, che per il Ministero degli Esteri ha ricoperto importanti incarichi In Grecia, Egitto, Giappone, Argentina e Brasile dove ha concluso la carriera come ambasciatore. Il libro racconta di un diplomatico che si trasferisce in Paraguay, dove vive straordinarie avventure e incontra un misterioso sciamano.