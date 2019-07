Francia in festa, “rivoluzione” a Palazzo Farnese

Spettacolare e tradizionale ricevimento per la Festa Nazionale di Francia. L'ambasciatore Christian Masset e la moglie Hélène accolgono tremila ospiti nelle meraviglie di Palazzo Farnese. Ci sono personalità di istituzioni, politica, diplomazia, imprenditoria, cultura, spettacolo nell'ambasciata parata a festa. La fila per entrare nello storico monumento è lunga tutta la piazza. La pioggia non ha scoraggiato i fan del Paese d'Oltralpe. E nel grande michelangiolesco Cortile ecco il ministro Giovanni Tria con la consorte, Paolo Gentiloni con la moglie, l'ambasciatore americano Lewis Eisenberg con la moglie, Luca Bergamo, Fausto e Lella Bertinotti, Vincenzo Spadafora, Emanuela D'Alessandro, Piero Fassino, Maria Elena Boschi, Marisela Federici, l'ambasciatore Umberto Vattani con la moglie Isabella. Colonna sonora della Banda dei Carabinieri che suona gli inni. Di Italia, Francia, Europa.

È il momento del benvenuto. Il Capo Missione: «Signor Ministro, autorità, amici, colleghi ambasciatori, è un immenso onore ricevervi a Palazzo Farnese per la Festa Nazionale del 14 luglio, in presenza di Delphine Borione, ambasciatrice presso le Nazioni Unite a Roma, e Elisabeth Belloni-Delegue, ambasciatrice presso la Santa Sede, Catherine Virlouvert e del direttore dell'Accademia di Francis Stéphane Gaillard. È la seconda volta per me e sento la stessa emozione. Siamo scampati al temporale». Sorrisi e applausi. «La vostra presenza dimostra la forza della nostra amicizia». L'ambasciatore cita un discorso di André Gide sulla riconoscenza all'Italia. Parla di amore per il Bel Paese. Di patrimonio, ideali in comune. Racconta dei giovani: sono il futuro. Oggi la sfilata del 14 luglio sarà dedicata all'Europa, sarà presente la Marina Italiana. «Viva l'Italia. viva la Francia. La nostra amicizia per l'Europa». Champagne! Battimano. Ecco l'ambasciatore Di Roberto, Elettra Marconi, Pia Ruspoli, Giulio Anselmi, Valeria Licastro, Angela Melillo, Daniela e Stefano Traldi. Si aprono i saloni del primo piano ed è ancora la banda dei Carabinieri a fare da colonna sonora. Poi arrivano i francesi residenti in Italia e per loro Masset pronuncia un nuovo discorso. I macarons colorati formano un enorme Arco di Trionfo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA