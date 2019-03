Notte surrealista a Palazzo Dama per lo sbarco di Sweetguest

Notte surrealista a Palazzo Dama per festeggiare lo sbarco nella Capitale di Sweetguest, l’azienda leader in Italia nella gestione degli affitti brevi e medi. I numerosi ospiti sono stati proiettati in una dimensione multisensoriale fatta di luci color ocra, colbalto e bordeaux tra installazioni artistiche particolari come un camaleonte gigante e un bianconiglio.



“The Surrealistic Night” si è sviluppata in cinque sale del palazzo, con musiche di diverso genere a scandire il ritmo del party: da quelle del dj Scilla Ruffo di Calabria DJ, al suono mistico dell’hang di Paolo Borghi, fino ad arrivare alle sonorità del Carnevale di Rio. Una notte onirica e visionaria che ha piacevolmente impressionato e coinvolto gli invitati fra i quali tanti personaggi del mondo dello spettacolo come Paolo Stella e il compagno Claudio Sona, Marco Cartasegna, Chiara Biasi, Tommaso Zorzi, Ludovica Frasca e Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan. «Essere a Roma per noi rappresenta un traguardo importante, che conferma la crescita intrapresa dalla nostra startup», ha dichiarato Edoardo Grattirola, Founder di Sweetguest. «Siamo felici di poter offrire i nostri servizi ai proprietari di casa romani, ma soprattutto di aiutarli a valorizzare un patrimonio unico e inestimabile come quello della città eterna».

