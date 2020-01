Ospiti a sorpresa in libreria quando arriva Jonathan Coe

Jonathan Coe, scrittore inglese da milioni di copie, autore di best seller come La banda dei brocchi, La pioggia prima che cada o l’ultimo definito post Brexit, dal titolo Middle England, è arrivato eccezionalmente a Roma per presentare il libro che definisce «bellissimo e molto importante» del britannico-armeno Baret Magarian. Si chiama “Le macchinazioni”, (edizioni Ensemble). Protagonista è un personaggio che sta tra il profeta e l’influencer, un moderno e attualissimo eroe-guru del genere creato ad hoc da internet. Nella libreria di via Nazionale la platea è piena quando Coe saluta il pubblico e tra argomenti seri e molte battute ironiche, introduce il collega che parla perfettamente italiano. Si ricorda che la letteratura è l’arte più vicina perché il libro si può portare con sè. Si osannano Fellini e Calvino. Si dice della vita che è un po’ triste e un po’ faceta. E si sfiora la politica, due non proprio favorevoli giudizi su Trump e Boris Johnson.

Ultimo aggiornamento: 09:54

