Operazione sorriso tra sport e solidarietà

Sport e solidarietà insieme in un noto luxury hotel di Monte Mario per la cerimonia di premiazione dei Fise Awards, il gran gala della Federazione Italiana Sport Equestri presieduta da Marco Di Paola che, per l'edizione 2020, sostiene Fondazione Operation Smile Italia Onlus, impegnata a regalare sorrisi a migliaia di bambini in oltre 60 Paesi curando la labiopalatoschisi con 150 missioni all'anno. Nell'elegante salone, parterre de roi per una buona causa. Il ricavato dell'iniziativa charity sarà devoluto all'acquisto di attrezzature medico-sanitarie. Presentano l'evento Savino Zaba e Carolina Rey con Christian Micheli. In sala, accorsi per omaggiare amazzoni e cavalieri,il presidente del Coni Giovanni Malagò, le belle Camilla Ferranti e Valentina Melis che chiacchierano con Massimiliano Varrese e Francesco Ferdinandi. Poi i campioni Jury Chechi, Flavia Tartaglini, Carlo Molfetta, Carolina Erba e Valerio Aspromonte, la webstar Leonardo Bocci. Tra gli invitati Carlotta Mantovan, Giulia Luzi, Rudy Zerbi, Roberto Cipullo, Christian Marazziti, Fabrizio Nardi e, dal programma Tutti Nudi di Rai Radio2, Antonio Mezzancella con Dj Osso (Gianluca Oddo). Testimonial della Onlus Stefano Masciarelli, Livia Azzariti e Michele Mirabella. Fiamme Oro e carabinieri tra i premiati con lo sguardo rivolto alle Olimpiadi di Tokyo.