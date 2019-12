Pacchetti e regali al Teatro di via Tirso: si raccolgono fondi per la Onlus Salvamamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pacchi e pacchetti di tutte le forme. Festività natalizie anticipate? Tutt’altro, anzi la dimostrazione che per donare non c’è bisogno di una ricorrenza speciale. Al teatro di via Tirso i numerosi ospiti, arrivati per assistere al nuovo spettacolo “Qualcosa in comune”, hanno raccolto con entusiasmo la proposta delle protagoniste, Milena Miconi e Nadia Rinaldi, di dare vita ad una operazione solidale, semplice ma efficace, ovvero quella di raccogliere latte in polvere, pannolini, vestitini e giochi da destinare alla Onlus Salvamamme, l’associazione che si occupa di aiutare le mamme con disagi sociali, psicologi, economici.Un debutto quindi, ancora più prezioso. Carichi di scatole colorate ecco Karin Proia con il marito Raffaele Buranelli, Carolina Rey, raffinata e seducente in nero, con l’amico il conduttore Marco Di Buono, Stefano Pantano con la moglie Lucia Fattori. Ma ci sono anche Jane Alexander, Adriana Volpe e Roberta Garzia, entrambe elegantissime con cappello e mise bianca, Luca Capuano, Fanny Cadeo che entra con Vittorio Cecchi Gori. Tenerezze sotto l’albero per Raffaello Balzo e la sua Chiara, ma anche per Franco Oppini che bacia Ada Alberti. Nella platea gremita Jgor Barbazza, Alex Partexano, Alberto Mandolesi, Mara Keplero, Lino Bon, Antonietta Divizia, Roselyne Mirialachi, Simone Ripa, Elisabetta Viaggi e tanti altri. Il sipario si apre e la commedia, scritta e diretta da Mauro Graiani che vede sul palco anche la giovane e talentuosa Sofia Graiani, racconta la storia di due donne agli antipodi che scoprono di amare lo stesso uomo.