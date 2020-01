Il nuovo anno comincia a teatro tra Monica Guerritore e Manuela Arcuri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa festività appena trascorse hanno ancora una volta evidenziato quanto la magia del teatro riesca a mettere tutti d’accordo. Grandi e piccini conquistati da successi senza tempo, che non passano mai di moda, o da titoli moderni diventati veri e propri cult che dispensano allegria formato famiglia. Piccoli o grandi che siano le platee si popolano anche di personaggi del cinema e della tv. Al teatro di via Taranto, nel cuore di San Giovanni, un intenso via vai di invitati ha seguito i vari appuntamenti in cartellone. Tra i più gettonati lo spettacolo di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi, che tornano a breve in tv su Sky con “I delitti del Barlume”, che ha ospitato, tra gli altri, Monica Guerritore, Maria Rosaria Omaggio, Michele La Ginestra, Augusto e Toni Fornari, Gianni Mazza. Per tutti parola d’ordine: eleganza. Tra i look più fashion quello di Manuela Arcuri, arrivata invece al teatro di via delle Fornaci per seguire uno spettacolo di magia con un cast internazionale, con cappellino di colore grigio sui capelli sciolti e un cappottino nero con collo in pelliccia rigorosamente ecologico. Seducente ma con classe.