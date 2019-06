Nuovi tornei per un green più rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Green sempre più rosa. Ci sono l’asso del volante al femminile Prisca Taruffi, le campionesse Diana Luna, reduce dalla Francia, e Alessandra Fanali, che studia negli Stati Uniti. Tutte coese per sostenere, all’Olgiata Golf Club, la presentazione del progetto della Federazione Italiana Golf per la crescita del movimento femminile, in partnership con Susan G.Komen Italia, presieduta da Riccardo Masetti.Al grido “Golf è Donna”, step verso la Ryder Cup in programma nel 2022 al Marco Simone, l’iniziativa punta alla crescita del numero delle giocatrici (25% dei tesserati nel 2018), con 15 punti rosa nei vari club. Moderato da Pierluigi Pardo, sono accolti dal presidente del club ospitante, Giovanni Sernicola, l’olimpionica Alessandra Sensini, il presidente e il vice Fig, Franco Chimenti e Maria Amelia Lolli Ghetti, Gian Paolo Montali, direttore Progetto Ryder Cup 2022, Stella Coppi, vice presidente Olgiata, e Rita Menta, ideatrice Golf for the Cure. Fino al 23 giugno i circoli aprono le porte per prove gratuite sotto la guida di esperti. All’ingresso del club, la Carovana della Prevenzione della Komen. E al lunch che segue ecco anche Kaspar Capparoni, Much Mair e il presidente del Comitato Lazio Fig, Carlo Scatena.