“Play! Storie che cantano”, le donne contro le malattie

Note e prevenzione. All’Auditorium Conciliazione va in scena la finale di “Play! Storie che cantano”, il contest canoro per giovani talenti con brani ispirati alle vicende di donne colpite dal tumore al seno. Sul palco Noemi, madrina e giurata della particolare gara, ma anche Enrico Nigiotti e Bianca Atzei, Roy Paci e Diodato. «La musica qui è al servizio di un tema importantissimo – dice la fulva cantante - e di donne fantastiche che dalla malattia hanno tirato fuori una grande forza». Cinque i giovani finalisti: Matteo Arpe, Gloria Galassi, Luca Ricozzi, Rebecca Pecoriello e Cristiano Turrini, con “Guernica”, che alla fine, tra un’intensa pioggia di coriandoli azzurri, è decretato vincitore. In giuria, tra gli altri, Rosanna D’Antona, presidente Europa Donna, il maestro Beppe Vessicchio e il professor Riccardo Masetti, alla testa di Susan G.Komen Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA